video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 04:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: لماذا لم تحقق إدارة أوباما فى مزاعم التدخل الروسى بالانتخابات؟

السبت، 14 يوليه 2018 03:00 م
ترامب: لماذا لم تحقق إدارة أوباما فى مزاعم التدخل الروسى بالانتخابات؟ ترامب
أ ف ب
إضافة تعليق

تساءل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم السبت، عن سبب عدم اتخاذ إدارة الرئيس السابق باراك أوباما إجراءات فيما يتعلق بمزاعم تدخل روسيا فى الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وقالت هيئة محلفين اتحادية كبرى، أمس الجمعة، إن ضباطا بالمخابرات العسكرية الروسية راقبوا خلسة أجهزة كمبيوتر خاصة بالحملة الرئاسية للمرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون ولجان حملة الحزب الديمقراطى وسرقوا كميات ضخمة من البيانات.

وقال ترامب على تويتر "القصص التى سمعتموها عن الاثنى عشر روسيا أمس وقعت فى عهد إدارة أوباما وليس إدارة ترامب".

وأضاف "لماذا لم يتخذوا إجراء بشأنها وخصوصا عندما أفادت تقارير بأن الإف.بى.آى (مكتب التحقيقات الاتحادى) أبلغ الرئيس أوباما بها فى سبتمبر، أي قبل الانتخابات؟"

وقال "... أين جهاز الخادم الخاص باللجنة الوطنية للحزب الديمقراطى ولماذا لم يصادره الإف.بى.آى؟ أهى الدولة العميقة؟".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس ناسا: خطط ترامب لإنشاء قوة فضائية مسلحة ضرورية لحماية الأرض

صور.. ترامب يكسر البروتوكول المتبع فى مصافحة الملكة إليزابيث الثانية

نيويورك تايمز: توقيت اتهام 12 روسيا يزيد التوتر قبل لقاء ترامب وبوتين

ترامب

دونالد ترامب

التدخل الروسى بالانتخابات الأمريكية

أوباما

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

صور.. الفيضانات فى الصين تسبب دمارا وتسد الطرق والسكك الحديدية

صور.. الفيضانات فى الصين تسبب دمارا وتسد الطرق والسكك الحديدية

الصحف المصرية: رئيس الوزراء يعلن عن إجراءات حاسمة بعد تحقيقات قطار الصعيد.. الناجحون فى مرحلة التنسيق والطـب ٩٨٫٣٪.. قانون التأمين الجديد ومسح شامل لمصابى الأمراض المزمنة.. والتموين تعلن عن مكاتب بنظام الفترتين

الصحف المصرية: رئيس الوزراء يعلن عن إجراءات حاسمة بعد تحقيقات قطار الصعيد.. الناجحون فى مرحلة التنسيق والطـب ٩٨٫٣٪.. قانون التأمين الجديد ومسح شامل لمصابى الأمراض المزمنة.. والتموين تعلن عن مكاتب بنظام الفترتين

تخابر ومؤامرات.. تاريخ أردوغان الأسود بالقارة العجوز.. الديكتاتور العثمانى جند أئمة الأوقاف للتجسس على ألمانيا والنمسا.. وابتز الأوروبيين للانضمام للاتحاد منذ 10 سنوات.. ومحكمة العدل الدولية تحقق بقضايا فساده

تخابر ومؤامرات.. تاريخ أردوغان الأسود بالقارة العجوز.. الديكتاتور العثمانى جند أئمة الأوقاف للتجسس على ألمانيا والنمسا.. وابتز الأوروبيين للانضمام للاتحاد منذ 10 سنوات.. ومحكمة العدل الدولية تحقق بقضايا فساده

صور.. بعثة المصرى تصل مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة نهضة البركان بالكونفدرالية

صور.. بعثة المصرى تصل مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة نهضة البركان بالكونفدرالية

مش بس للتحلية.. اعرفى إزاى تستخدمى الأناناس للعناية بالبشرة

مش بس للتحلية.. اعرفى إزاى تستخدمى الأناناس للعناية بالبشرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة