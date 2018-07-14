ترامب: لماذا لم تحقق إدارة أوباما فى مزاعم التدخل الروسى بالانتخابات؟

أ ف ب

تساءل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم السبت، عن سبب عدم اتخاذ إدارة الرئيس السابق باراك أوباما إجراءات فيما يتعلق بمزاعم تدخل روسيا فى الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وقالت هيئة محلفين اتحادية كبرى، أمس الجمعة، إن ضباطا بالمخابرات العسكرية الروسية راقبوا خلسة أجهزة كمبيوتر خاصة بالحملة الرئاسية للمرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون ولجان حملة الحزب الديمقراطى وسرقوا كميات ضخمة من البيانات.

وقال ترامب على تويتر "القصص التى سمعتموها عن الاثنى عشر روسيا أمس وقعت فى عهد إدارة أوباما وليس إدارة ترامب".

وأضاف "لماذا لم يتخذوا إجراء بشأنها وخصوصا عندما أفادت تقارير بأن الإف.بى.آى (مكتب التحقيقات الاتحادى) أبلغ الرئيس أوباما بها فى سبتمبر، أي قبل الانتخابات؟"

وقال "... أين جهاز الخادم الخاص باللجنة الوطنية للحزب الديمقراطى ولماذا لم يصادره الإف.بى.آى؟ أهى الدولة العميقة؟".