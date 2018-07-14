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السبت، 14 يوليه 2018 12:27 م
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تداول 368 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال شهر

السبت، 14 يوليه 2018 11:51 ص
تداول 368 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال شهر موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 368 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر يونيه الماضى بكمية وارد 193 ألف طن و صادر 175 ألف طن بضائع ، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 226 ألف طن بضائع من خلال استقبال 139 ألف طن وتصدير 87 ألف طن بضائع .

بينما شهد ميناء نويبع تداول 32 الف طن بضائع بنسبة زيادة 33 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى من خلال استقبال 9 الاف طن بضائع وتصدير 23 ألف طن بضائع ، فيما شهد ميناء السويس تداول 18 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 21 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى ، وذلك من خلال استقبال 9 الاف طن بضائع وتصدير 9 الاف طن ، كما شهد ميناء الزيتيات وصول 36 ألف طن بوتاجاز وغادر ميناء القصير 56 ألف طن فوسفات .

 


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