تداول 368 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال شهر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 368 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر يونيه الماضى بكمية وارد 193 ألف طن و صادر 175 ألف طن بضائع ، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 226 ألف طن بضائع من خلال استقبال 139 ألف طن وتصدير 87 ألف طن بضائع .

بينما شهد ميناء نويبع تداول 32 الف طن بضائع بنسبة زيادة 33 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى من خلال استقبال 9 الاف طن بضائع وتصدير 23 ألف طن بضائع ، فيما شهد ميناء السويس تداول 18 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 21 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى ، وذلك من خلال استقبال 9 الاف طن بضائع وتصدير 9 الاف طن ، كما شهد ميناء الزيتيات وصول 36 ألف طن بوتاجاز وغادر ميناء القصير 56 ألف طن فوسفات .