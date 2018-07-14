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تحقيقات النيابة بخطف طفل الشروق.. 3 متهمين اعترفوا بالواقعة تفصيليا

السبت، 14 يوليه 2018 09:57 م
تحقيقات النيابة بخطف طفل الشروق.. 3 متهمين اعترفوا بالواقعة تفصيليا المتهمون بخطف طفل الشروق- الطفل- أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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تواصل  نيابة القاهرة الجديدة، بإشراف المستشار أحمد حنفى، المحامى العام الأول، وبرئاسة المستشار محمد سلامة، تحقيقاتها مع 8 متهمين بخطف الطفل هشام سامى، من أمام منزله بمدينة الشروق، قبل أن تنجح قوات الأمن من ضبط المتهمين وتحرير الطفل.
 
وأكد مصدر مطلع بنيابة القاهرة الجديدة، أن 3 متهمين رئيسيين فى واقعة خطف طفل الشروق، اعترفوا بالواقعة تفصيلا، وأنها بدافع خلافات مالية مع جد الطفل المستشار فايز مليكة، فيما أنكر 5 متهمين آخرين التهم الموجهة إليهم، موضحاً أن 5 متهمين يواجهون تهم التحريض ومساعدة مجرمين على التستر من قوات الأمن.
 

وأشار المصدر إلى أن فريق مكبر من النيابة انتقل إلى مكان احتجاز الطفل هشام سامى طفل الشروق، لفيلا حولها مزرعة بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، فى حضور الطفل والمتهمين الثمانية وقوات التأمين.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن فريق النيابة أجرى معاينة الموقع، وإجراء معاينة تصويرية للمتهمين مع الطفل تمثيلا للواقعة.

واستدعت النيابة خلال تمثيل المتهمين للواقعة "غفير" الفيلا التى تم احتجاز الطفل هشام سامى بها، بعد خطفه من أمام منزله بمدينة الشروق، للاستماع لأقواله حول الواقعة.

 واعترف " الغفير" " سمعان.م"، بقيام المتهمين بتأجير فيلا الحادث من صاحبها لمدة سنة على سبيل الإيجار، مشيرا إلى أن المتهمين لم يفتعلوا أى مشاكل خلال تواجدهم بالفيلا، واقتصر خروجهم على إحضار الطعام فقط.

وأكد " الغفير"، أنه لم يعلم أن المتهمين يحتجزون طفل داخل الفيلا، ولَم يعلم بالواقعة إلا بعد قيام قوات الأمن بالقبض عليهم وتجمعهم أمام الفيلا.

ومن جانبها، طلبت النيابة باستدعاء مالك الفيلا، للاستماع إلى أقواله حول الواقعة ومدى صلته بالمتهمين.

وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، قد جدد حبس 8 متهمين بخطف طفل الشروق 15 يوماً على.

 


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