تحقيقات النيابة بخطف طفل الشروق.. 3 متهمين اعترفوا بالواقعة تفصيليا

كتب أحمد حسنى

تواصل نيابة القاهرة الجديدة، بإشراف المستشار أحمد حنفى، المحامى العام الأول، وبرئاسة المستشار محمد سلامة، تحقيقاتها مع 8 متهمين بخطف الطفل هشام سامى، من أمام منزله بمدينة الشروق، قبل أن تنجح قوات الأمن من ضبط المتهمين وتحرير الطفل.

وأكد مصدر مطلع بنيابة القاهرة الجديدة، أن 3 متهمين رئيسيين فى واقعة خطف طفل الشروق، اعترفوا بالواقعة تفصيلا، وأنها بدافع خلافات مالية مع جد الطفل المستشار فايز مليكة، فيما أنكر 5 متهمين آخرين التهم الموجهة إليهم، موضحاً أن 5 متهمين يواجهون تهم التحريض ومساعدة مجرمين على التستر من قوات الأمن.