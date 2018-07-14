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تحصين 120 ألف رأس ماشية من مرض الجلد العقدى بكفر الشيخ

السبت، 14 يوليه 2018 10:15 ص
تحصين 120 ألف رأس ماشية من مرض الجلد العقدى بكفر الشيخ تحصين مواشى - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان
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حصنت مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ 120 ألف رأس ماشية "أبقار، ماعز، أغنام" بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ من مرض الجلد العقدى، الذى انتشر فى عدد من المحافظات، ولم ترصد مديرية الزراعة أو مديرية الطب البيطرى أو الأجهزة الرقابية أى إصابات بالمرض بين الماشية، إلا 3 حالات وتم شفاؤهم.

وقال الدكتور عبد الكريم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، هناك 38 لجنة تطوف قرى ومراكز المحافظة يومياً لتحصين 122 ألف رأس ماشية "أبقار، ماعز، أغنام"، بدء من يوم 20 يونيو الماضى، وتمكنت هذه اللجان من تحصين 120 ألف رأس ماشية، مؤكداً أن المحافظة خالية تماماً من الحالات المرضية، ولا توجد لديه حالة واحدة مرضية مصابة بمرض الجلد العقدى.

وأوضح أبو إسماعيل، لـ"اليوم السابع"، قبل بدء عملية التحصين تم تنفيذ حملات رش بالقرى والمركز للقضاء على الناموس لأنه المسبب الأول لنقل المرض، مؤكداً أن مرض التهاب الجلد العقدى من أحد أهم الأمراض الفيروسية التى تنتقل بين الحيوانات عن طريق الناقلات الحشرية خاصة الناموس.

وأضاف أن فيروس التهاب الجلد العقدى ينتشر بصورة معدية ووبائية بين الأبقار مسبباً التهاب جلدى مع ظهور عقد ودرنات على سطح الجلد مع التهاب الأوعية الليمفاوية وأوديما بالأرجل ومقدم الصدر، مسبباً إهدارا متصاعدا لحالة الحيوانات المصابة مثل الهزال وانخفاض إنتاج اللبن، وكذلك العقم والإجهاض.


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