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تجديد حبس عامل قتل زوجته لشكه فى سلوكها بمنشأة ناصر

السبت، 14 يوليه 2018 11:58 ص
تجديد حبس عامل قتل زوجته لشكه فى سلوكها بمنشأة ناصر حبس - ارشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زوجته لشكه فى سلوكها بمنطقة منشأة ناصر، فيما طلبت نيابة منشأة ناصر الجزئية، تحريات المباحث حول واقعة العثورة على جثة ربة منزل طعنها زوجها بمطواة لشكه فى سلوكها.
 
كما أمرت النيابة بإعداد تقرير فنى حول الصفة التشريحية للجثمان، لتحديد سبب الوفاة، وأمرت النيابة بتشريح الجثة، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. 
 
تفاصيل القضية تعود عندما، وردت إشارة من مستشفى الشيخ زايد إلى قسم شرطة منشأة ناصر تفيد باستقبالها خ م م ع 39 سنة عاملة بمستشفى السعودى الألمانى ومصابة بجرح طعنى نافذ بالصدر من الجهة اليسرى وآخر قطعى عميق بالوجه من الجهه اليسرى ـ وتوفيت متأثرة بإصابتها.
 
بانتقال قوات الأمن والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليها وزوجها ع ع ح 51 سنة عامل كاوتش والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 27922 لسنة 2006م جنايات مدينه نصر أول "مخدرات"، بسبب خلافات زوجيه لشكه فى سلوكها وعلمه فى الآونة الأخيرة بأنها على علاقة غير شرعية بشخص تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليها بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثا إصابتها والتى أودت بحياتها ولاذ بالفرار.
 
بإعداد الأكمنة  بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة بإلقائه بالطريق العام، فتحرر ملحقا للمحضر الأصلى، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

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