تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

أ ف ب

شن سلاح الجوّ الإسرائيلى، بعد ظهر السبت، غارات جوية جديدة على قطاع غزة استهدفت مواقع لحركتى حماس والجهاد الاسلامى، وذلك غداة احتجاجات دارت الجمعة على الحدود بين القطاع وإسرائيل وأوقعت قتيلين وأكثر من 200 جريح فى صفوف الفلسطينيين، بحسب مصادر فى القطاع المحاصر.

كان سلاح الجوّ الإسرائيلى قد شن، فجر السبت، سلسلة غارات على قطاع غزة، فيما أطلق مقاتلون فلسطينيون عشرات قذائف الهاون والصواريخ فى اتجاه بلدات إسرائيلية محاذية للحدود، وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية متطابقة.