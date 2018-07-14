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تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

السبت، 14 يوليه 2018 11:09 ص
تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة مطار القاهرة الدولي - ارشيفية
كتب أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولى صباح اليوم السبت، تأخر إقلاع 5 رحلات دولية عن موعدها المقرر بجدول التشغيل لمدة تزيد عن الساعة، وذلك بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة .

وقالت مصادر ملاحية، أن 5 رحلات دولية تأخرت عن موعد إقلاعها، حيث تأخرت رحلة الخطوط السعودية 314 المتجهة إلى الرياض، إضافة إلى تأخر رحلة الخطوط الإيطالية 806 المتجهة إلى ميلان، بسبب ظروف التشغيل .

وأضافت المصادر، أن رحلة الخطوط فلاى ناس 871 المتجهة إلى أبها، ورحلة الخطوط التركية 6469 المتجهة إلى اسطنبول، ورحلة الخطوط الأردنية 508 المتجهة إلى عمان تأخروا عن موعدهم المقرر بجدول التشغيل، وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

 

 


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