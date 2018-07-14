تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بقضية "خلية الزيتون الأولى" لـ 4 أغسطس

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الزيتون الأولى"، لجلسة 4 اغسطس للمرافعة.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارتسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين و الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى