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بيان للداخلية: ضبطنا سيد سيكا صاحب كلب فيصل واعترف أن الواقعة منذ عام ونصف

السبت، 14 يوليه 2018 02:06 م
بيان للداخلية: ضبطنا سيد سيكا صاحب كلب فيصل واعترف أن الواقعة منذ عام ونصف واقعة ترويع المواطنين بكلب
كتب محمود عبد الراضي
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سيد سيكا

 
افادت وزارة الداخلية ان أجهزة البحث الجنائى بالجيزة تنجح فى تحديد وضبط مرتكب واقعة ترويع أحد المواطنين وتداول مقطع فيديو يتضمن الواقعة بمواقع التواصل الإجتماعى في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بتشيير صورها وكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى الجرائم.
 
جاء ذلك في  إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة لتحديد وضبط مرتكب واقعة قيام أحد الأشخاص بترويع أحد المواطنين بإستخدام "كلب "بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وتداول مقطع فيديو يتضمن الواقعة بموقع التواصل الاجتماعى ( فيس بوك ) . 
 
وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "سيد . إ . ى " وشهرته

سيد سيكا

-عاطل – ومقيم بدائرة القسم – سبق إتهامه فى قضية مخدرات .. كما أمكن تحديد شخص المجنى عليه  أحمد . م . م – سن 20 – عامل – ومقيم بدائرة القسم ، وباستدعاء  المجنى عليه أكد بأن الواقعة منذ حوالى عام ونصف ، ولم يقم بالإبلاغ عنها .. 
 
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد الإستعراض ، وقيامه بنشر مقطع الفيديو المتضمن الواقعة على صفحته بموقع فيس بوك على سبيل الدعابة ، وأضاف بنفوق الكلب منذ حوالى 8 أشهر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
 
 

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