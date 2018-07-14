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السبت، 14 يوليه 2018 02:31 م
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بدء نظر محاكمة 23 متهما بـ" كتائب أنصار الشريعة"

السبت، 14 يوليه 2018 02:03 م
بدء نظر محاكمة 23 متهما بـ" كتائب أنصار الشريعة" المستشار محمد شيرين فهمى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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بدأت منذ قليل، الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، نظر مرافعة الدفاع في محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة".
 
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ومختار العشماوى ورأفت زكى وسكرتارية حمدى الشناوى.
 
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

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