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بدء امتحانات جميع صفوف النقل الأزهرى بالدور الثانى اليوم

السبت، 14 يوليه 2018 03:00 ص
بدء امتحانات جميع صفوف النقل الأزهرى بالدور الثانى اليوم امتحانات الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على
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تبدأ اليوم السبت 14 يوليو، اختبارات الدور الثانى لكافة صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة لطلاب الأزهر، والتى تستمر حتى الخامس والعشرين من يوليو الجارى.

 

 وتنتهى اختبارات النقل للمرحلة الإعدادية (الصف الأول والثانى) فى الحادى والعشرين من يوليو، وللمرحلة الثانوية (الصف الأول والثانى للشعبتين الأدبى والعلمى) فى الخامس والعشرين من يوليو

 

أما الصف الأول الإعدادى للبعوث الإسلامية فينتهى فى التاسع عشر من يوليو، والصف الثانى الإعدادى ينتهى فى الحادى والعشرين من سبتمبر، وللمرحلة الثانوية فى البعوث الإسلامية (الصف الأول والصف الثانى) ينتهى فى الرابع والعشرين من يوليو.

 


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