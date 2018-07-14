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انقطاع جزئى لخدمة الإنترنت فى العراق

السبت، 14 يوليه 2018 11:32 م
انقطاع جزئى لخدمة الإنترنت فى العراق احتجاجات فى العراق
(أ ش أ)
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أوردت قناة (السومرية نيوز) العراقية، قبل قليل، أن انقطاعا جزئيا حدث لخدمة شبكة الانترنت فى البلاد.

ونقلت القناة عن مصادر فى مدن وسط وجنوب العراق - لن تسمها - القول إنه بات من الصعب إرسال صور أو فيديوهات عبر شبكة الانترنت، موضحة أن السلطات الحكومية لم تقدم أى تحذير أو توضيح رسمى لسبب التردى المفاجئ فى خدمة الإنترنت.

وفى السياق، دعا القيادى فى تحالف الفتح فى العراق فالح الخزعلي، الحكومة إلى الالتفات لمطالب المواطنين وتلبية مطالبهم قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة، محذرا من اختراق التظاهرات من قبل من أسماها بـ "الجهات المعادية" للعملية السياسية فى العراق بهدف إثارة الفوضي.

وأضاف أن تظاهرات البصرة عكست المعاناة التى يعانى منها أهالى المحافظة، مشددا على ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات وابعاد المخربين والمندسين من صفوف المتظاهرين.

وتشهد محافظات جنوب العراق (البصرة ميسان، ذى قار، بابل، الديوانية، واسط وكربلاء)، تظاهرات واعتصامات واسعة؛ احتجاجا على تفشى البطالة وانعدام الخدمات، فيما اقتحم المتظاهرون فى عدد من هذه المحافظات مقار الحكومات المحلية وهاجموا مقار الأحزاب بالحجارة؛ الأمر الذى جعل الحكومة تفرض حظر التجوال فى بعض المناطق.

 


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