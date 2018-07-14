video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 05:55 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تستمع لأقوال جيران السيدتين المتهمتين فى واقعة "أطفال المريوطية"

السبت، 14 يوليه 2018 04:12 م
النيابة تستمع لأقوال جيران السيدتين المتهمتين فى واقعة "أطفال المريوطية" أطفال المريوطية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

تستمع النيابة العامة بجنوب الجيزة لأقوال عدد من جيران السيدتين والتى كشفت التحريات تورطهما فى واقعة العثورعلى جثث 3 أطفال بالمريوطية للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة الى موقع سكن السيدتين بمنطقة الطالبية، واستمعوا إلى أقوال الجيران بالعقار السكنى الذي تقطنان فيه، وسألوهم عن الواقعة وطبيعية علاقاتهم بتلك السيدتين، وعن المدة الزمنية التى قضياتها بالمنطقة، وطبيعة عملهما.

وجاءت أقوال الشهود لتؤكد أن السيدتين مقيمتين فى الطابق الرابع من العقار، وانهما يعملان من الثامنة مساءً بأحد الفنادق بمنطقة الجيزة، ويعودان فى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى، ولكنهم لم يذكروا طبيعة علاقاتهما بالأطفال.

وكان مصدر أمنى أكد أنه تم توجيه مأمورية من ضباط أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، للقبض على السيدتين التى كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة تورطهما فى حادث العثور على جثث 3 أطفال بالمريوطية، بعد تحديد محل سكنهما، حيث تبين أنهما تقيمان بمنطقة الطالبية، وجارى مطاردتهما فى عدد من الأماكن التى توصلت التحريات لاحتمالية ترددهما عليها.

وأضافت المصادر أنه تم ضبط أحد الأشخاص يرتبط بعلاقة أسرية بإحدى المتهمتين، حيث تم الاستماع لأقواله، وجارى مناقشته للتوصل لحقيقة اشتراكه فى ارتكاب الجريمة من عدمه.

وقالت المصادر إن سائق التوك توك الذى قام بنقل المتهمتين سلم نفسه إلى جهات التحقيق، وأدلى بأوصاف المتهمتين، مؤكدا أنه لم يكن يعلم أن المتهمتين بحوزتهما جثث الأطفال.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد تلقت بلاغا من الأهالى يفيد العثور على جثث 3 أطفال ملقاة بجانب الطريق، فانتقل اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال مناظرة الجثث أنها لـ3 أطفال يرتدى اثنين منهما حفاضة خاصة بالأطفال، ويبلغ الثالث ما يقرب من 4 سنوات، فى حالة تعفن.

كما تبين من خلال المعاينة أنه تم العثور عليهم ملفوفين داخل أكياس بلاستيك سوداء وسجادة قديمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأجرت النيابة مناظرة لجثث الضحايا، وأمرت بتشريحهم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مأمورية من الأمن العام وضباط الجيزة لضبط المتهمتين فى حادث جثث أطفال المريوطية

مصدر أمنى ينفى ضبط 3 سيدات تورطن بحادث أطفال المريوطية.. ويؤكد: التحريات مستمرة

اخبار الحوادث

تفاصيل جديدة

اطفال المريوطية

شهادة الجيران

شهود العيان

سيدتان

ملابسات الواقعة

النيابة العامة

جنوب الجيزة




لا تفوتك
كوبر: تسلمت منتخب مصر جثة هامدة.. وحققت معه إنجازات تاريخية

كوبر: تسلمت منتخب مصر جثة هامدة.. وحققت معه إنجازات تاريخية

ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية فى جميع الشعب

ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية فى جميع الشعب

أردوغان يراوغ الأتراك بسياسة الإلهاء.. الدكتاتور العثمانى يعتقل داعية مزور رغم رصيده 10 سنوات من الفتاوى الشاذة.. مراقبون: حيلة مفضوحة للتعتيم على جرائم النظام وكسب تأييد الشعب.. ويشن أكبر حملة اعتقالات بالجيش

أردوغان يراوغ الأتراك بسياسة الإلهاء.. الدكتاتور العثمانى يعتقل داعية مزور رغم رصيده 10 سنوات من الفتاوى الشاذة.. مراقبون: حيلة مفضوحة للتعتيم على جرائم النظام وكسب تأييد الشعب.. ويشن أكبر حملة اعتقالات بالجيش

صور.. نتيجة الثانوية العامة تثير نظرية ارتباط الرأس الكبير بالذكاء.. دراسة اقترحتها ولم تتمكن من إثباتها.. طبيبة أطفال تؤكد ليس شرطا والوراثة وراء 90% من الذكاء.. وخطوات علمية لتنمية قدرات ابنك منذ الطفولة

صور.. نتيجة الثانوية العامة تثير نظرية ارتباط الرأس الكبير بالذكاء.. دراسة اقترحتها ولم تتمكن من إثباتها.. طبيبة أطفال تؤكد ليس شرطا والوراثة وراء 90% من الذكاء.. وخطوات علمية لتنمية قدرات ابنك منذ الطفولة

حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و5 عاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيق

حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و5 عاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيق

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة