النيابة تستدعى "غفير" فيلا خطف طفل الشروق بالطريق الصحراوى

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، باستدعاء "غفير" الفيلا التى تم احتجاز الطفل هشام سامى بها، بعد خطفه من أمام منزله بمدينة الشروق، للاستماع لأقواله حول الواقعة.

وأكد مصدر مطلع بنيابة القاهرة الحديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، وإشراف المستشار أحمد حنفى المحامى العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، أن فريق مكبر من النيابة انتقل إلى مكان احتجاز الطفل هشام سامى طفل الشروق، لفيلا حولها مزرعة بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، فى حضور الطفل والمتهمين الثمانية وقوات التأمين.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن فريق النيابة أجرى معاينة الموقع، وإجراء معاينة تصويرية للمتهمين مع الطفل تمثيلاً للواقعة.

كانت قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، قد جددت حبس 8 متهمين بخطف طفل الشروق 15 يوماً على ذمة التحقيق.

كانت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة رئيس النيابة، قد بدأت التحقيق فى واقعة خطف طفل الشروق واستمعت النيابة لأسرة كما واجهت المتهمين بالأحراز من أسلحة نارية وبيضاء مع التحفظ على مبلغ 100000 دولار الخاصين بالفدية.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل من مدينة الشروق وإعادة الطفل سالمًا لأسرته.

وكشفت الأجهزة الأمنية غموض الواقعة، عقب بلاغ موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق بقيام مجهولين باختطاف نجلها (البالغ من العمر 7 سنوات) من أمام مسكن والد زوجها الكائن بالحى الثالث دائرة القسم باستخدام سيارة ملاكي، وورود اتصالات هاتفية لأسرته من الجناة طلبوا خلالها مبلغًا ماليًا كفدية نظير إعادة الطفل المختطف.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن القاهرة عن تحديد مرتكبى الحادث، كما توصلت التحريات إلى تلقى جد الطفل المختطف تهديد من الخاطفين بقتله ما لم يبادر بدفع مبلغ الفدية، وخشية على حياة الطفل ولكسب مزيد من الوقت لتحديد مكان الجناة تم التنسيق مع جد الطفل المختطف على دفع جزء من مبلغ الفدية للمتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع قوات العمليات الخاصة، تم تحديد مكان الطفل المختطف وتحريره وإعادته سالمًا إلى أسرته، وضبط منفذى الواقعة وبحوزتهم (مبلغ الفدية، والأسلحة النارية المستخدمة فى الحادث).

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. وجارٍ تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على باقى تفصيلات الواقعة.