النائب طارق متولى يشيد برجال الإسعاف لإنقاذهم 4 شباب من الموت بالعين السخنة

كتب هشام عبد الجليل

أشاد النائب طارق متولى بجهود العاملين بمرفق إسعاف السويس بعد إنقاذهم 4 أشخاص سقطوا من أعلى جبل بمنطقة العين السخنة، مقدما الشكر لكل من للدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف ومشرف العمليات وليد عبد الحكيم وطاقم سيارات الإسعاف.

وأضاف متولى، فى بيان صحفى له اليوم، أن مرفق الإسعاف استجاب على وجه السرعة للبلاغ الذى تلقاه بشأن سقوط 4 أشخاص من أعلى جبل بمنطقة العين السخنة، وعلى الفور تم تحريك سيارات الإسعاف ذات الدفع الرباعى لمكان البلاغ، وعند وصول السيارات اتضح حقيقة الواقعة بأن هناك 4 أشخاص عالقين بأعلى جبل بالمنطقة وأحدهم مصاب بكسور.

وتابع متولى على الفور تم الاتصال على الدفاع المدنى للمساعدة فى نزول المصابين، وفيما يخص الشاب المكسور، وصلت سيارة دفاع مدنى وصعد طاقم الإسعاف مع رجال الدفاع المدنى لأعلى الجبل لمساعدته على النزول، وتم إنقاذهم جميعا، قائلا "أين رواد فيس بوك من هذه البطولات العظيمة ولا هما فالحين فى الشائعات فقط؟".