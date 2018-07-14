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السبت، 14 يوليه 2018 05:15 م
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المساحة العسكرية ترفع 55 قطعة أرض وتستكمل عملها بالفرافرة

السبت، 14 يوليه 2018 04:03 م
المساحة العسكرية ترفع 55 قطعة أرض وتستكمل عملها بالفرافرة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، أن أعمال لجنة المساحة العسكرية قد انتهت من الرفع المساحي لعدد 55 حاله حتى الان من حالات تقنين واضعي اليد مشيرا الى ان اللجنه مستمرة في عملها بمركز الفرافرة حتي يوم 2018/7/25.

وقال الزملوط فى بيان له ، أنه بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية ستقوم اللجنة بالرفع المساحي للأراضي المقرر تقنين الوضع لها برسوم مخفضة وفق برتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع إدارة المساحة العسكرية لأعمال الرفع المساحي والمعاينات على الطبيعة بهدف التيسير على المزارعين وصغار الملاك بالنسبة لتقنين أراضي وضع اليد بالمحافظة.

وأوضح "الزملوط" أنه تم تحصيل 25% فقط من قيمة الرفع المساحي بالنسبة للأراضي الأقل من 5 أفدنة أي ما يعادل ربع القيمة المطلوبة فقط.

ووجّه بسداد قيمة الرفع المساحي لغير القادرين عن طريق صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة بالنسبة للأراضي التي لا تزيد عن 10 أفدنة من المتعثرين على أن تحصل فور استلام الخرائط المساحية ومع دفع أو قسط من قيمة الأرض .

 


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