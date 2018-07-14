المرور يغلق منزل الدائرى القادم من أكاديمية الشرطة بسبب أعمال توسعة بطريق السويس

كتب عبد الرحمن سيد

أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر، منزل الطريق الدائرى للقادم من أكاديمية الشرطة اتجاه شارع الثورة مع إجراء تحويلات مرورية بطريق الدائرى بتقاطعه مع طريق السويس الصحراوى، بسبب أعمال توسعة وربط حارات مرورية بالطريق الرئيسى، وسط انتشار الخدمات المرورية على الطريق لملاحظة حركة المرور.

وتشمل الأعمال إجراء تحويلة مرورية بغلق منزل الطريق الدائرى للقادم من أكاديمية الشرطة، والمؤدى إلى محور الثورة مع إرشاد سائقى السيارات التى ترغب فى التوجه إلى المنزل لاستكمال السير بالطريق الدائرى بطريق نفق السلام، والدوران من دوران أحمد جلال والعودة مرة أخرى باتجاه المعادى ثم يمينًا بنزلة الطريق الدائرى فى اتجاه محور الثورة.

وتبدأ تلك الأعمال بعد غلق المنزل من 12 مساء يوم الجمعة وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت، وقامت الإدارة العامة للمرور بتكثيف الخدمات لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة مع وضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.