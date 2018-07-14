video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 02:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المجلس الوزارى للأمن الوطنى العراقى يعقد اجتماعا طارئا برئاسة العبادى

السبت، 14 يوليه 2018 01:19 ص
المجلس الوزارى للأمن الوطنى العراقى يعقد اجتماعا طارئا برئاسة العبادى حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى
بغداد أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، أن المجلس الوزارى للأمن الوطنى عقد اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع الامني.

وقال المكتب - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية - إن "المجلس الوزارى للأمن الوطنى يعقد حاليا اجتماعا طارئا برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي" ، لافتا إلى أن "الاجتماع هو لمناقشة الوضع الأمني".

وشهدت بعض المدن العراقية ومنها كربلاء والناصرية والنجف والعمارة، الجمعة، احتجاجات على سوء الخدمات وانقطاع الكهرباء، فضلا عن البصرة التى تشهد لليوم السابع على التوالى تظاهرات شعبية كبيرة للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء وتوفير الماء الصالح للشرب، وانهاء البطالة بتوفير فرص عمل لابنائها، حيث تصاعدت وتيرة الاحتجاجات فى المحافظة بعد أن أطلقت الشرطة النار الأسبوع الماضى لتفريق عشرات المحتجين قرب حقل غرب "القرنة 2" مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حيدر العبادى يغادر الناتو عقب اجتماعات التحالف الدولى ضد داعش

العراق

أخبار العراق

انسحاب المتظاهرين

مظاهرات

العبادى

الأمن العراقى




لا تفوتك
المرور يغلق منزل الدائرى القادم من أكاديمية الشرطة بسبب أعمال توسعة بطريق السويس

المرور يغلق منزل الدائرى القادم من أكاديمية الشرطة بسبب أعمال توسعة بطريق السويس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

"فيتش": مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت فى الأشهر الأخيرة

"فيتش": مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت فى الأشهر الأخيرة

التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة