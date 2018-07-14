المجلس الوزارى للأمن الوطنى العراقى يعقد اجتماعا طارئا برئاسة العبادى

بغداد أ ش أ

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، أن المجلس الوزارى للأمن الوطنى عقد اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع الامني.

وقال المكتب - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية - إن "المجلس الوزارى للأمن الوطنى يعقد حاليا اجتماعا طارئا برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي" ، لافتا إلى أن "الاجتماع هو لمناقشة الوضع الأمني".

وشهدت بعض المدن العراقية ومنها كربلاء والناصرية والنجف والعمارة، الجمعة، احتجاجات على سوء الخدمات وانقطاع الكهرباء، فضلا عن البصرة التى تشهد لليوم السابع على التوالى تظاهرات شعبية كبيرة للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء وتوفير الماء الصالح للشرب، وانهاء البطالة بتوفير فرص عمل لابنائها، حيث تصاعدت وتيرة الاحتجاجات فى المحافظة بعد أن أطلقت الشرطة النار الأسبوع الماضى لتفريق عشرات المحتجين قرب حقل غرب "القرنة 2" مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة.