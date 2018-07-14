المتحدث باسم الحكومة العراقية: لدينا معلومات عن وجود مندسين لإثارة الشغب بالتظاهرات

كتبت ريهام عبد الله

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية أن الحكومة تحترم حق التظاهر السلمى وتحذر من أى تجاوزات خلال التظاهرات، وفقا لما نشرته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل.

وتابع: "لدينا معلومات عن وجود مندسين للقيام بأعمال عنف خلال التظاهرات".

وكانت السلطات العراقية، قد رفعت اليوم السبت، حالة الاستنفار الأمنى للدرجة القصوى، حيث دخلت حالة الإنذار (ج) وهى أعلى درجات الإنذار، بعد تزايد التظاهرات فى بعض المحافظات، والاستعدادات لانطلاق تظاهرات جديدة فى محافظات أخرى احتجاجا على تردى الخدمات الحكومية.

وقال مصدر أمنى عراقى - حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - "إن برقية عاجلة وصلت من القيادات العليا إلى جميع الوحدات العسكرية بدخول تلك الوحدات الإنذار (ج)، التى تتضمن الاستعدادات لأى طارئ، والتحاق جميع القادة والآمرين والضباط المجازين إلى وحداتهم فورا".