المؤبد لـ24 إخوانيا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف بالزقازيق

قضت دائرة إرهاب الشرقية، اليوم، بالسجن المؤبد لـ24 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، ومعاقبة 3 آخر ين بالسجن 3 سنوات مشدد، لتحريضهم على العنف، بدائرة قسم أول الزقازيق، والانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف وحيازة منشورات تحريضية.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفى عبيد، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية أيمن حسونة، وائل عيد.

تعود أحداث القضية رقم 4649 لسنة 2014 جنايات قسم أول الزقازيق، المتهم فيها" إسلام نبيل عطية" و26 آخر ين، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الزقازيق، بقيام مسيرة للإخوان الإرهابية، والتحريض على العنف والقيام بأعمال تخريبية، وتم تحديد 27 منهم فى القضية، وإحالتهم النيابة العامة للمحاكمة، بتهمة بالإنضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد مؤسسات الدولة.