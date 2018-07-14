video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 03:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المؤبد لـ24 إخوانيا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف بالزقازيق

السبت، 14 يوليه 2018 02:45 م
المؤبد لـ24 إخوانيا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف بالزقازيق قاعة محكمة - ارشيفيه
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

قضت دائرة إرهاب الشرقية، اليوم، بالسجن المؤبد لـ24 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، ومعاقبة 3 آخر ين بالسجن 3 سنوات مشدد، لتحريضهم على العنف، بدائرة قسم أول الزقازيق، والانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف وحيازة منشورات تحريضية.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفى عبيد، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية أيمن حسونة، وائل عيد.

 

تعود أحداث القضية رقم 4649 لسنة 2014 جنايات قسم أول الزقازيق، المتهم فيها" إسلام نبيل عطية" و26 آخر ين، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الزقازيق، بقيام مسيرة للإخوان الإرهابية، والتحريض على العنف والقيام بأعمال تخريبية، وتم تحديد 27 منهم فى القضية، وإحالتهم النيابة العامة للمحاكمة، بتهمة بالإنضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد مؤسسات الدولة.

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 9 متهربين من الأحكام بينهم هاربين من المؤبد فى الإسماعيلية

القبض على 805 متهمين بينهم هارب من مؤبد فى قضية قتل عمد بالبحيرة

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

قسم شرطة اول الزقازيق

جماعه الاخوان

الجماعة الارهابية

جنايات الزقازيق




لا تفوتك
الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

صور.. الفيضانات فى الصين تسبب دمارا وتسد الطرق والسكك الحديدية

صور.. الفيضانات فى الصين تسبب دمارا وتسد الطرق والسكك الحديدية

الصحف المصرية: رئيس الوزراء يعلن عن إجراءات حاسمة بعد تحقيقات قطار الصعيد.. الناجحون فى مرحلة التنسيق والطـب ٩٨٫٣٪.. قانون التأمين الجديد ومسح شامل لمصابى الأمراض المزمنة.. والتموين تعلن عن مكاتب بنظام الفترتين

الصحف المصرية: رئيس الوزراء يعلن عن إجراءات حاسمة بعد تحقيقات قطار الصعيد.. الناجحون فى مرحلة التنسيق والطـب ٩٨٫٣٪.. قانون التأمين الجديد ومسح شامل لمصابى الأمراض المزمنة.. والتموين تعلن عن مكاتب بنظام الفترتين

تخابر ومؤامرات.. تاريخ أردوغان الأسود بالقارة العجوز.. الديكتاتور العثمانى جند أئمة الأوقاف للتجسس على ألمانيا والنمسا.. وابتز الأوروبيين للانضمام للاتحاد منذ 10 سنوات.. ومحكمة العدل الدولية تحقق بقضايا فساده

تخابر ومؤامرات.. تاريخ أردوغان الأسود بالقارة العجوز.. الديكتاتور العثمانى جند أئمة الأوقاف للتجسس على ألمانيا والنمسا.. وابتز الأوروبيين للانضمام للاتحاد منذ 10 سنوات.. ومحكمة العدل الدولية تحقق بقضايا فساده

صور.. بعثة المصرى تصل مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة نهضة البركان بالكونفدرالية

صور.. بعثة المصرى تصل مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة نهضة البركان بالكونفدرالية

مش بس للتحلية.. اعرفى إزاى تستخدمى الأناناس للعناية بالبشرة

مش بس للتحلية.. اعرفى إزاى تستخدمى الأناناس للعناية بالبشرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة