"القوى العاملة": 85 مليون دولار تحويلات المصريين بالأردن خلال شهر

كتب محمود راغب

قال وزير القوي العاملة ، محمد سعفان : إن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالأردن خلال يونيو الماضي بلغت 85 مليون دولار تقريبا، فضلا عن 437 ألفا و465 دولارا تحويلات لمصر عن رواتب تقاعدية مستحقة لأصحابها، فضلا عن مستحقات مطالب عمالية.

ونوه الوزير في بيان له منذ قيل إلي أنه تلقي تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية، أشار فيه المستشار العمالى بالسفارة أشرف الحرايرى إلي أن إجمالي فرص العمل الصادرة من الأردن لعمال مصريين بمصر بلغت 6 ألاف و834 تتمثل في طلبات الاستقدام الصادرة للحاسب الآلي بالوزارة ، فضلا عن 28 فرصة عمل وفرها المكتب لعمال مصريين مقيمين ، والتصديق على 28 عقد عمل لأغراض حفظ الوظيفة بمصر.

وتلقى المكتب 15 شكوى من العمال المصريين حل منها 3 شكوى، وإحالة 3 إلى وزارة العمل الأردنية، وإحالة شكوى للقضاء، ومازالت 8 شكوي قيد البحث والدراسة.

كما قام المكتب باستقبال 667 معاملة للمواطنين المصريين على الشباك المخصص لذلك، حيث تم الرد على 300 استفسار قانونى، و22 طلبا خاصا بالحصول على شهادة مستثمر، و288 شهادة لمن يهمه الأمر، و22 موافقة استخراج تصريح عمل سيدة، و8 معاملات متعلقة بوزارة العمل الأردنية، 18معاملة خاصة بالوزارة والسفارة ، والباقي معاملات خاصة بأصحاب الأعمال والجوازات.