القوات الأمنية العراقية تشدد إجراءاتها على جميع مداخل مطار البصرة

بغداد أ ش أ

أفاد مصدر أمنى عراقى فى محافظة البصرة العراقية، الجمعة ، بأن القوات الأمنية شددت إجراءاتها على جميع مداخل مطار البصرة.

وقال المصدر - فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "قوات مشتركة من الشرطة والجيش شددت اليوم إجراءاتها الأمنية على جميع مداخل مطار البصرة الدولي"، مضيفا أن "هذه الخطوة تأتى كإجراء احترازى تزامنا مع التظاهرات التى تشهدها المحافظة".

يأتى هذا فى وقت أفاد فيه مصدر محلى عراقى بإخلاء المتظاهرين لمطار النجف الدولى بعد نحو ساعتين من اقتحامه، فيما بين أن الإخلاء تزامن مع وصول القوات الأمنية للمطار.

وشهدت البصرة، لليوم السابع على التوالي، تظاهرات شعبية كبيرة للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء وتوفير الماء الصالح للشرب، فضلا عن إنهاء البطالة بتوفير فرص عمل لأبنائها، وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات فى المحافظة بعد أن أطلقت الشرطة النار الأسبوع الماضى لتفريق عشرات المحتجين قرب حقل غرب "القرنة 2" مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة.