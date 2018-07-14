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القبض على 805 متهمين بينهم هارب من مؤبد فى قضية قتل عمد بالبحيرة

السبت، 14 يوليه 2018 10:19 ص
القبض على 805 متهمين بينهم هارب من مؤبد فى قضية قتل عمد بالبحيرة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة
البحيرة - جمال أبو الفضل
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة ، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة .

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث واللواء محمد القاضى مدير إدارة المرور ، عن ضبط 805 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس ، كما تم ضبط إبراهيم أبو زيد إبراهيم 35 سنة عاطل ومقيم مركز البدارى اسيوط مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضيه جنايات مركز وادى النطرون  " قتل عمد  " والمحكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد.

كما تم تحرير 1545 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية.

كما نفذت مديرية أمن البحيرة ، بالإشتراك مع مديرية التموين برئاسة المهندس كمال راشد ، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

أسفرت الحملة التى شارك فيها ، العقيد وجدى الصيرفى ، رئيس مباحث التموين ، عن ضبط ر م ع 43 سنة صاحب مستودع بوتاجاز كائن النشو البحرى مركز كفر الدوار لقيامه بتجميع أسطوانات بوتاجاز منزليه مدعمه لإستخدامها في المصنع الخاص به لتحقيق أرباح غير مشروعهوضُبط بحوزته 2 أسطوانة بوتاجاز ، ك م ن ال 39 سنة صاحب مخبز سياحى كائن مدينة إيتاى البارود  لحيازته وإستخدامه دقيق فاخر مجهول المصدر وبدون فواتير داله على مصدره وضُبط بحوزته كمية 500 كيلو دقيق فاخر.

كما تم ضبط ع ص ال 43 سنة صاحب مستودع بوتاجاز كائن بمدينة شبراخيت ..لقيامه بغلق مستودع البوتاجاز الخاص به أثناء مواعيد العمل الرسمية ث ت ال 52 سنة صاحبة مستودع بوتاجاز كائن بمدينة شبراخيت لقيامها بغلق مستودع البوتاجاز الخاص به أثناء مواعيد العمل الرسمية ، م ش ب 42 سنة صاحب مستودع بوتاجاز كائن بقرية لقانه مركز شبراخيت لقيامه بغلق مستودع البوتاجاز الخاص به أثناء مواعيد العمل الرسمية.

كما تم ضبط 14 قضية متنوعة ، عـدم الإعلان عن الأسعار ، غش تجاري ، عرض سلع مجهولة المصدر ، تجميع أسمدة زراعية ،تجميع مواد بترولية مدعمه، بيع بأزيد من السعر المقرر.

 

 


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