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السبت، 14 يوليه 2018 05:56 م
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القبض على 7 أشخاص لإتجارهم فى المخدرات بحملة أمنية بشبرا الخيمة وقليوب

السبت، 14 يوليه 2018 05:29 م
القبض على 7 أشخاص لإتجارهم فى المخدرات بحملة أمنية بشبرا الخيمة وقليوب مخدرات -أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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تمكنت إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات، من القبض على 7  تجار مخدرات بمدن قليوب وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية، ضبط بحوزتهم كميات من الهيروين والأقراص المخدرة والحشيش، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.
 
وتلقى اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى إخطارا يفيد بقيام ضباط مكتب مكافحة المخدرات بضبط 7 أشخاص لقيامهم بالإتجار فى الهيروين والأقراص المخدرة والحشيش.
 
وتم ضبط كلا من "إبراهيم. ع - 23 سنة"، و"عماد. ح - 30 سنة" فى قليوب وبحوزتهم 200 جرام هيروين بقصد الإتجار.
 
وفى القناطر الخيرية تم ضبط كلا من "محمود. ب - 21 سنة" و "مصطفى. س - 26 سنة"، وبحوزتهم نصف كيلو حشيش بقصد الإتجار ومبلغ مالى.
 
وفى مدينة شبرا الخيمة، تم القبض على 3 عاطلين "سيد. س - 51 سنة" و "علاء. ج - 30 سنة" و"عز الدين. م - 30 سنة"، وبحوزتهم ربع كيلو هيروين وكمية كبيرة من الأقراص المخدرة.

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