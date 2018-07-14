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السبت، 14 يوليه 2018 02:33 م
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القبض على هاربين من أحكام وتحصيل 159 ألف جنيه فى حملة موسعة بالغربية

السبت، 14 يوليه 2018 01:40 م
القبض على هاربين من أحكام وتحصيل 159 ألف جنيه فى حملة موسعة بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن، ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط  5020 هاربين من أحكام منهم 1749 هاربا من احكام حبس جزئي، و107حكم مستأنف، و 3045حكم غرامة، و 112 حكم مخالفة و7هاربين من جنايات بينهم محكوم عليه بالإعدام فى قضية قتل ومتهم محكوم عليه بالمؤبد فى قضية مخدرات، كما تم تحصيل 159ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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