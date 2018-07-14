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القبض على المتهمتين بإلقاء جثث "أطفال المريوطية" بالشارع

السبت، 14 يوليه 2018 06:14 م
القبض على المتهمتين بإلقاء جثث "أطفال المريوطية" بالشارع حادث العثور على جثث 3 أطفال
كتب بهجت أبو ضيف
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قالت مصادر أمنية، إن الإدارة العامة لمباحث الجيزة تمكنت بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام من ضبط المتهمتين بإلقاء جثث 3 أطفال بمنطقة المريوطية فى الشارع، بالإضافة إلى القبض على عامل تربطه بهما علاقة أسرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد تلقت بلاغا من الأهالى يفيد العثور على جثث 3 أطفال ملقاة بجانب الطريق، فانتقل اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال مناظرة الجثث أنها لـ3 أطفال يرتدى اثنين منهما حفاضة خاصة بالأطفال، ويبلغ الثالث ما يقرب من 4 سنوات، فى حالة تعفن.

كما تبين من خلال المعاينة أنه تم العثور عليهم ملفوفين داخل أكياس بلاستيك سوداء وسجادة قديمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأجرت النيابة مناظرة لجثث الضحايا، وأمرت بتشريحهم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

الف تحيه لوزاره الداخليه على المجهود الكبير..للقبض على المتورطين فى قتل ٣ اطفال فى حريمه بشعه

😎

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