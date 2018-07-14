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السبت، 14 يوليه 2018 09:21 ص
خالد صلاح
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الفيضانات والأمراض تتسبب فى ارتفاع أسعار الغذاء بشرق أفريقيا

السبت، 14 يوليه 2018 09:00 ص
الفيضانات والأمراض تتسبب فى ارتفاع أسعار الغذاء بشرق أفريقيا فيضانات - أرشيفية
أ ش أ
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حذر تقرير خاص بالأمن الغذائى من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى منطقة شرق أفريقيا نتيجة ضعف إنتاج المحاصيل الزراعية بسبب انتشار الفيضانات والآفات الزراعية والأمراض .


وأوضح التقرير الذى أصدرته مجموعة عمل تهتم بالأمن الغذائى فى المنطقة، أن مواطنى رواندا وبوروندى والصومال ومنطقة كاراموجا الأوغندية الذين يعتمدون على الأسواق فى الحصول على المواد الغذائية سيواجهون ارتفاعا فى الأسعار نتيجة انخفاض السلع المعروضة فى الأسواق .


وأضاف التقرير " أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية فوق المعدل المعتاد سيؤدى إلى استمرار تآكل القوى الشرائية لدى المستهلكين الفقراء الذين يعتمدون على الأسواق فى الحصول على المواد الغذائية فى أوغندا و رواندا والصومال والسودان ".


وتابع " إن وضع الأمن الغذائى يتفاقم بسبب غزارة هطول الأمطار والفيضانات التى تؤثر على انتاج المحاصيل الزراعية فى معظم أنحاء المنطقة " .


وجاء فى التقرير "ان هطول الأمطار بغزارة أدى إلى عرقلة وسائل الوصول إلى الأسواق والخدمات لأن النقل عبر الطرق أصبح صعبا وهو الأمر الذى يجعل من الصعب على المزارعين نقل الامدادات الزراعية " .
وأشار إلى أن الآفات الزراعية تسببت فى دمار حوالى 15 ألف هيكتار من الذرة فى كينيا وأكثر من 15300 هكتار فى رواندا ، وأنه تم حث المزارعين على الاستعداد لمواجهة تزايد أمراض الماشية بسبب الظروف الرطبة .
 

 

 


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