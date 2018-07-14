العراق: مقتل وإصابة شخصين فى انفجار عبوة ناسفة شمال بغداد

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أفاد مصدر فى الشرطة العراقية، اليوم السبت، بمقتل مدنى وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة شمال بغداد.

وقال المصدر - فى تصريح لقناة ( السومرية نيوز ) " إن عبوة لاصقة كانت مثبتة أسفل سيارة مدنية انفجرت، اليوم، أثناء مرور السيارة بقضاء التاجي، ما أسفر عن مقتل مدنى وإصابة آخر".



وأضاف أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته، فيما تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلى والجريح إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج .



يذكر أن مناطق حزام بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة، ما يسفر عن وقوع ضحايا.

فى سياق متصل،أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى ،اليوم السبت، أن القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات الجزيرة شرعت بعملية لتفتيش مناطق شمال نهر الفرات الممتدة من طريق (حديثة - بيجي) حتى الحدود الدولية باتجاه الحدود الفاصلة مع قيادتى عمليات محافظتى نينوى وصلاح الدين"، مشيرا إلى أن العملية أطلق عليها اسم "أسود الجزيرة" .