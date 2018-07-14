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السبت، 14 يوليه 2018 12:51 م
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العبادى يترأس اجتماعا طارئا لمجلس الوزارى للأمن الوطنى العراقى

السبت، 14 يوليه 2018 10:52 ص
العبادى يترأس اجتماعا طارئا لمجلس الوزارى للأمن الوطنى العراقى حيدر العبادى
أ ش أ
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ترأس حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى اجتماعا طارئا للمجلس الوزارى للأمن الوطني، لمناقشة تطورات التظاهرات فى عدد من المحافظات العراقية الجنوبية احتجاجا على تردى الخدمات الحكومية


وأكد المجلس الوزارى فى بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" اليوم السبت، أن القوات الأمنية ستتخذ كافة الاجراءات الرادعة بحق مندسين يحاولون الاستفادة من التظاهرات السلمية بهدف التخريب .
وشدد البيان على أن حماية المواطنين وممتلكات الدولة من واجب القوات الأمنية التى قدمت الضحايا من أجل تحرير الأراضى العراقية التى سيطر عليها عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي
فى سياق متصل،تظاهر العشرات من أهالى ناحية سفوان فى محافظة البصرة، اليوم، عند مدخل منفذ سفوان الحدودى للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل.
وذكرت وسائل اعلام محلية أن العشرات من أهالى ناحية سفوان الواقعة ضمن قضاء الزبير خرجوا فى تظاهرة احتجاجية عند مدخل منفذ سفوان، وهو المنفذ الحدودى البرى الوحيد بين العراق والكويت، مبينة أن التظاهرة لم تتخللها أعمال عنف.
 

 

 

 


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