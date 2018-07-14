"الطب الشرعى": تحليل الـ"DNA" أثبت أن أطفال المريوطية ليسوا أشقاء

قال مصدر طبى، أن تحليل الـ"DNA" الذى أجرته مصلحة الطب الشرعى للعينات المأخوذة من الأطفال الثلاثة الذين عثرت الأجهزة الأمنية على جثثهم بمنطقة المريوطية بالهرم، أثبتت أنهم ليسوا أشقاء، ولكن لا يستبعد أن يكونوا أقارب أو أخوه من أكثر من الأب.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تحليل الـ"DNA" للعنصر الثانى الممثل فى الأب أو الأم هو من سيكشف عما إذا كانوا أقارب أو أخوه من أكثر من أب، حيث ينتظر ظهور أهلية المتوفين عمل التحاليل اللازمة .

وأشار المصدر، إلى أن الأطباء الشرعيين مازالو يجرون التحاليل اللازمة لبناء السيناريو المتوقع لحدوث الجريمة ومطابقتها لأقوال المتهمين.