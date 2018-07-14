الصحة: لا إصابات فى الحريق المحدود بحضانات مستشفى ببنى سويف

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة أن قسم حضانات الاطفال بمستشفى ناصر المركزى بمحافظة بنى سويف، تعرض لحريق صباح اليوم، وتعامل معه العاملين بالمستشفى وأخمدوا الادخنة المحدودة ، ولم ينتج عنه أى اصابات على الاطلاق.

وقالت وزارة الصحة فى بيان اليوم أنه بالتواصل مع الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، أفاد أن مصباح كهربائى تسبب فى الحريق المحدود .

وأضافت وزارة الصحة أنه حرصاً على سلامة الاطفال تم خروجهم من القسم ، لاتخاذ اجراءات التعقيم ، وبالفعل تم التعقيم وتم عودة الاطفال الى قسم الحضانات مره اخرى والعمل يسير على قدماً وساق.