video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 12:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: لا إصابات فى الحريق المحدود بحضانات مستشفى ببنى سويف

السبت، 14 يوليه 2018 11:37 ص
الصحة: لا إصابات فى الحريق المحدود بحضانات مستشفى ببنى سويف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق
أكدت وزارة الصحة أن قسم حضانات الاطفال بمستشفى ناصر المركزى بمحافظة بنى سويف، تعرض لحريق صباح اليوم، وتعامل معه العاملين بالمستشفى وأخمدوا الادخنة المحدودة ، ولم ينتج عنه أى اصابات على الاطلاق.
 
وقالت وزارة الصحة فى بيان اليوم أنه بالتواصل مع الدكتور  عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، أفاد أن مصباح كهربائى تسبب فى الحريق المحدود .
 
وأضافت وزارة الصحة أنه حرصاً على سلامة الاطفال تم خروجهم من القسم ، لاتخاذ اجراءات التعقيم ، وبالفعل تم التعقيم وتم عودة الاطفال الى قسم الحضانات مره اخرى  والعمل يسير على قدماً وساق.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة الصحة توجه مدير مستشفى الهرم بسرعة تقديم الرعاية الصحية لمصابى قطار المرازيق

وزيرة الصحة تتفقد حالات مصابى حادث قطار المرازيق بمستشفى الهرم

وزيرة الصحة: حصيلة إصابات حادث قطار المرازيق 58 مصابًا ولا وفيات

الصحة

مستشفى ناصر المركز

بنى سويف




لا تفوتك
الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

صور.. الفيضانات فى الصين تسبب دمارا وتسد الطرق والسكك الحديدية

صور.. الفيضانات فى الصين تسبب دمارا وتسد الطرق والسكك الحديدية

الصحف المصرية: رئيس الوزراء يعلن عن إجراءات حاسمة بعد تحقيقات قطار الصعيد.. الناجحون فى مرحلة التنسيق والطـب ٩٨٫٣٪.. قانون التأمين الجديد ومسح شامل لمصابى الأمراض المزمنة.. والتموين تعلن عن مكاتب بنظام الفترتين

الصحف المصرية: رئيس الوزراء يعلن عن إجراءات حاسمة بعد تحقيقات قطار الصعيد.. الناجحون فى مرحلة التنسيق والطـب ٩٨٫٣٪.. قانون التأمين الجديد ومسح شامل لمصابى الأمراض المزمنة.. والتموين تعلن عن مكاتب بنظام الفترتين

تخابر ومؤامرات.. تاريخ أردوغان الأسود بالقارة العجوز.. الديكتاتور العثمانى جند أئمة الأوقاف للتجسس على ألمانيا والنمسا.. وابتز الأوروبيين للانضمام للاتحاد منذ 10 سنوات.. ومحكمة العدل الدولية تحقق بقضايا فساده

تخابر ومؤامرات.. تاريخ أردوغان الأسود بالقارة العجوز.. الديكتاتور العثمانى جند أئمة الأوقاف للتجسس على ألمانيا والنمسا.. وابتز الأوروبيين للانضمام للاتحاد منذ 10 سنوات.. ومحكمة العدل الدولية تحقق بقضايا فساده

صور.. بعثة المصرى تصل مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة نهضة البركان بالكونفدرالية

صور.. بعثة المصرى تصل مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة نهضة البركان بالكونفدرالية

مش بس للتحلية.. اعرفى إزاى تستخدمى الأناناس للعناية بالبشرة

مش بس للتحلية.. اعرفى إزاى تستخدمى الأناناس للعناية بالبشرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة