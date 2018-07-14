video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 02:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ووزيرا الصحة والنقل يتفقدان المصابين..

الصحة: خروج 42 مصابًا فى حادث قطار البدرشين من المستشفى بعد تحسن حالتهم

السبت، 14 يوليه 2018 12:33 ص
الصحة: خروج 42 مصابًا فى حادث قطار البدرشين من المستشفى بعد تحسن حالتهم قطار البدرشين
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة السكان، يرافقها الدكتور هشام عرفات وزير النقل، حالة مصابى حادث قطار البدرشين بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

 

هذا وقد أعلنت وزيرة الصحة والسكان الحصيلة النهائية للمصابين جراء الحادث، حيث وصل العدد إلى 58 مصابًا، خرج منهم 42 حالة لتحسن حالتهم الصحية، بينما تبقى 16 تحت العلاج والملاحظة.

 

وأشار الدكتور أحمد محيى مساعد الوزيرة لقطاع الطب العلاجى والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى وجود 5 حالات فى مستشفى الهرم، تم تحويل 2 منهم إلى مستشفى هيئة السكة الحديد، وذلك بناءً على طلبهم نظراً لأنهم عاملون بالهيئة، و4 فى مستشفى العجوزة، و6 فى مستشفى معهد ناصر، وحالة بمستشفى البدرشين العام، لافتاً إلى أن جميعهم حالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج اللازم .

 

وكشف "محيى" أن الإصابات تراوحت ما بين كدمات وسحجات وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد وكسور بالساعد وعظمة الترقوة والعضد، وشرخ بالفقرة العنقية بالعمود الفقرى، وحالات ما بعد الارتجاج.

 

وفى النهاية شكرت وزيرة الصحة والسكان جميع الأطباء والتمريض، ورجال الإسعاف البواسل الذين يصمدون دائماً فى مثل تلك الحوادث الكبيرة، فهم دائماً على قدر المسئولية.

 

الجدير بالذكر أن وزيرة الصحة والسكان قد زارت المصابين بمستشفيات الهرم والعجوزة ومعهد ناصر للاطمئنان على حالتهم الصحية، كما تم الدفع بـ40 سيارة إسعاف فى عملية الإخلاء ونقل المصابين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء: سنتخذ الإجراءات الحاسمة بعد التحقيقات فى حادث قطار البدرشين

ننشر أسماء مصابى حادث قطار المرازيق بمستشفى البدرشين

النيابة الإدارية تفتح تحقيقات موسعة فى حادث انقلاب قطار البدرشين

النائب العام يأمر بالتحفظ على الصندوق الأسود لقطار حادث البدرشين

قطار البدرشين تحت قبضة النيابة.. النائب العام يشكل لجنة من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ويستدعى المسئولين بالسكة الحديد للتحقيق.. المعاينة تكشف تهشم فى الزجاج الداخلى والخارجى وصدمات فى الجسم المعدنى للقطار

الصحة: خروج 18 مصابا فى حادث قطار المرزيق من المستشفيات و6 حالات بالرعاية

وزير النقل: كل الأسباب واردة بحادث قطار البدرشين وننتظر ما تسفر عنه التحقيقات

محافظ الجيزة يزور المصابين فى حادث قطار البدرشين

الصحة

حادث قطار المرزيق

حادث قطار البدرشين

قطار البدرشين

قطار المرزيق

وزيرة الصحة

حادث




لا تفوتك
المرور يغلق منزل الدائرى القادم من أكاديمية الشرطة بسبب أعمال توسعة بطريق السويس

المرور يغلق منزل الدائرى القادم من أكاديمية الشرطة بسبب أعمال توسعة بطريق السويس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

"فيتش": مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت فى الأشهر الأخيرة

"فيتش": مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت فى الأشهر الأخيرة

التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة