الصحة: خروج 42 مصابًا فى حادث قطار البدرشين من المستشفى بعد تحسن حالتهم

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة السكان، يرافقها الدكتور هشام عرفات وزير النقل، حالة مصابى حادث قطار البدرشين بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

هذا وقد أعلنت وزيرة الصحة والسكان الحصيلة النهائية للمصابين جراء الحادث، حيث وصل العدد إلى 58 مصابًا، خرج منهم 42 حالة لتحسن حالتهم الصحية، بينما تبقى 16 تحت العلاج والملاحظة.

وأشار الدكتور أحمد محيى مساعد الوزيرة لقطاع الطب العلاجى والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى وجود 5 حالات فى مستشفى الهرم، تم تحويل 2 منهم إلى مستشفى هيئة السكة الحديد، وذلك بناءً على طلبهم نظراً لأنهم عاملون بالهيئة، و4 فى مستشفى العجوزة، و6 فى مستشفى معهد ناصر، وحالة بمستشفى البدرشين العام، لافتاً إلى أن جميعهم حالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج اللازم .

وكشف "محيى" أن الإصابات تراوحت ما بين كدمات وسحجات وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد وكسور بالساعد وعظمة الترقوة والعضد، وشرخ بالفقرة العنقية بالعمود الفقرى، وحالات ما بعد الارتجاج.

وفى النهاية شكرت وزيرة الصحة والسكان جميع الأطباء والتمريض، ورجال الإسعاف البواسل الذين يصمدون دائماً فى مثل تلك الحوادث الكبيرة، فهم دائماً على قدر المسئولية.

الجدير بالذكر أن وزيرة الصحة والسكان قد زارت المصابين بمستشفيات الهرم والعجوزة ومعهد ناصر للاطمئنان على حالتهم الصحية، كما تم الدفع بـ40 سيارة إسعاف فى عملية الإخلاء ونقل المصابين.