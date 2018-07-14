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الصحة: خروج 3 من مصابى حادث قطار المرازيق.. و13 مصابا مازالوا بالمستشفيات

السبت، 14 يوليه 2018 02:42 م
الصحة: خروج 3 من مصابى حادث قطار المرازيق.. و13 مصابا مازالوا بالمستشفيات حادث قطار المرازيق
كتب وليد عبد السلام
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أعلن الدكتور أحمد محيى القاصد، مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجى والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، اليوم السبت، عن خروج 3 حالات من مصابى حادث قطار المرازيق، مشيراً إلى أن الحالات التى مازالت بالمستشفيات حتى الآن هم 13 فقط وجميعهم حالتهم مستقرة.

 

وأوضح " القاصد" أنه تم خروج حالتين من مستشفى الهرم بعد تلقيهم العلاج والرعاية وتحسن حالتهما فيما يتبقى حالة واحدة تحت العلاج والملاحظة، كما تم خروج حالة آخر ى بعد تلقيها العلاج من مستشفى البدرشين، لافتاً إلى وجود 6 حالات فى معهد ناصر، و4 بمستشفى العجوزة، و2 بمستشفى السكة الحديد.

 

وأشار " القاصد" إلى أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للعلاج اللازم، موضحاً أن الاصابات تراوحت مابين اشتباه مابعد الارتجاج، وجروح وكسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

 

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد أعلنت أمس عن اصابة 58 مواطنا فى حادث قطار البدرشين، كما قامت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتفقد كافة المصابين بالمستشفيات ووجهت بتوفير كافة الرعاية الطبية لهم.

 

 

 


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