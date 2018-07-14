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الشرطة الصومالية: مقتل شخصين جراء انفجارى العاصمة مقديشيو

السبت، 14 يوليه 2018 01:25 م
الشرطة الصومالية: مقتل شخصين جراء انفجارى العاصمة مقديشيو انفجار فى مقديشيو- أرشيفية
أ ش أ
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 أعلنت الشرطة الصومالية أن شخصين اثنين لقيا مصرعهما إثر وقوع انفجارين كبيرين، اليوم السبت، أعقبهما إطلاق نار بالقرب من القصر الرئاسى فى العاصمة "مقديشيو".

ونقلت شبكة (إيه بى سي) الأمريكية عن المسئول بالشرطة محمد حسين قوله" إن أحد منفذى الانفجارين من بين الضحايا، مشيرا إلى أن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من نقطة تفتيش قريبة من القصر الرئاسى عقب اندلاع اشتباكات بين القوات الأمنية ومجموعة من المسلحين".


وأضاف حسين" إن سيارة مفخخة أخرى انفجرت فى المنطقة ذاتها عقب فترة قصيرة من وقوع الانفجار الأول".
من جانبها، أعلنت حركة "الشباب" المسلحة مسئوليتها عن الانفجارين، مشيرة إلى أن عناصرها نفذت "عملية كبيرة" حول القصر وفندق "إس واى إل" المجاور.

 

 


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