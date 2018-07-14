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السبت، 14 يوليه 2018 05:56 م
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الشرطة الألمانية: 33 مصابا بعد فقدان الضغط فى كابينة طائرة لريان إير

السبت، 14 يوليه 2018 03:59 م
الشرطة الألمانية: 33 مصابا بعد فقدان الضغط فى كابينة طائرة لريان إير الشرطة الألمانية
رويترز
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قالت الشرطة الألمانية اليوم السبت إن 33 راكبا في طائرة تابعة لشركة ريان إير تلقوا علاجا فى المستشفى، بعضهم أصيب بنزيف فى الأذن، بعد فقدان الضغط فى كابينة الطائرة التى كانت تقلهم إلى كرواتيا وهبوطها اضطراريا فى فرانكفورت أمس.

وقالت ريان إير فى بيان إن فقدان الضغط فى كابينة الطائرة تسبب فى نزول أقنعة الأكسجين تلقائيا خلال الرحلة التى أقلعت من العاصمة الأيرلندية دبلن متوجهة إلى مدينة زادار فى كرواتيا مما أجبر الطائرة على تغيير وجهتها إلى مطار فرانكفورت هان فى ألمانيا.

وأظهر سجل بيانات على خدمة (فلايت رادار 24 دوت كوم) هبوط الطائرة من ارتفاع 37 ألف قدم إلى 10 آلاف قدم خلال سبع دقائق بعد 80 دقيقة من انطلاق الرحلة.

وقالت الشركة إن الطائرة "هبطت بصورة طبيعية ونزل منها الركاب وتلقى عدد صغير منهم رعاية طبية كإجراء احترازي".

 


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