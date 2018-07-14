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السبت، 14 يوليه 2018 12:50 م
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السيطرة على مشاجرة بمستشفى الفيوم الجامعى

السبت، 14 يوليه 2018 12:30 م
السيطرة على مشاجرة بمستشفى الفيوم الجامعى مستشفى الفيوم العام
الفيوم - رباب الجالي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على مشاجرة نشبت بين زوج مريضة و2 من إدارة مستشفى الفيوم الجامعى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بنشوب مشاجرة دون إصابات بمستشفى الفيوم الجامعى وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من محمود أ م 34 سنة أخصائى شئون إدارية بالمستشفى ومحمد ح ب 34 سنة ممرض بالمستشفى ( طرف أول) وممدوح أ ح 52 سنة محامى بسبب امتناع الطرف الأول عن إجراء فحوصات وتركيب أجهزة طبية لزوجة الطرف الثانى المريضة المحتجزة بقسم الأمراض الصدرية بالمستشفى قام على أثرها الطرف الأخير بالتعدى على الأول بالسب والشتم وبمواجهة الطرفين تبادلا الاتهامات لذات السبب وتحرر المحضر رقم 4606 لسنة 2018 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


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