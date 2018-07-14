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السيسى يستعرض تطورات مشروع إقامة مناطق خدمية متكاملة بأنحاء الجمهورية

السبت، 14 يوليه 2018 03:14 م
السيسى يستعرض تطورات مشروع إقامة مناطق خدمية متكاملة بأنحاء الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد أمين نصر رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، وممثلى شركة مجموعة المهندسين الاستشاريين ECG.

 

وقال السفير بسام راضى المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع عرض تطورات مشروع لإقامة مناطق خدمية متكاملة فى أنحاء مختلفة من الجمهورية على مساحة حوالى 60 فدانًا للمنطقة الواحدة، وتضم كل منها ناديًا رياضيًا، ودور عبادة، ومدرسة، ومجمعًا طبيًا، ومركزًا تجاريًا وترفيهيًا، ومجمعًا للخدمات الإدارية والحكومية، وذلك على نحو يوفر التكامل بين هذه المنشآت وإتاحة استخدام مرافقها فى أكثر من نشاط مشترك.

 

وفى هذا الإطار، وجه الرئيس السيسي باستكمال الدراسة الوافية لهذا المشروع من كافة النواحى، مشيرًا إلى أهمية تقديم خدمات متكاملة للمواطنين فى مناطق مجمعة، بحيث يتم التسهيل على المواطنين بحصولهم على خدمات متنوعة فى مكان واحد.

 

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تطرق كذلك لعرض الموقف التنفيذى لعدد من المدن الجديدة، منها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، وذلك من حيث تطور موقف تنفيذ الطرق والمحاور الرئيسية والأحياء السكنية.

 

كما عرض وزير الشباب والرياضة تطورات تنفيذ المدن والمنشآت الرياضية فى المدن الجديدة، ولاسيما بمدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وفى ذلك السياق، وجه الرئيس بمواصلة العمل الدؤوب وبذل أقصى الجهد لتصبح المدن الجديدة نموذجًا رائدًا للحياة فى مصر وفق المعايير الحديثة، مشددًا على أهمية أن تتوفر بالمدن الجديدة سبل ممارسة الرياضة لجميع فئات المجتمع.


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