السكة الحديد تبدأ اليوم الاستماع لأقوال المسئولين عن حادث قطار البدرشين

كتب رضا حبيشى

تبدأ اليوم السبت اللجنة الفنية المشكلة من هيئة السكة الحديد، برئاسة المهندس محمد عرفة رئيس الإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ بالهيئة، تحقيقاتها بالاستماع إلى أقول المسئولين عن حادث قطار البدرشين الذى وقع ظهر أمس.

وتستمع اللجنة إلى أقول كافة المسئولين عن الحادث من مراقبى حركة وعاملى محطة البدرشين ومسئول إشارات ومسئولى التشغيل، حيث تقوم بتحقيقاتها للوصول إلى الأسباب التى أدت إلى الحادث، على أن ترفع تقريرًا بما توصلت إليه فى تحقيقاتها إلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والنيابة العامة.