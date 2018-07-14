الزراعة: ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ3.5 مليون طن وفتح أسواق جديدة قريبا

كتب عز النوبى

كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، بشأن صادرات منتجات الخضر والفاكهة، يوضح ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأصناف من بداية الموسم التصديرى فى يناير الماضى وحتى 11 من الشهر الحالى، بلغت ما يقرب من 3 ملايين و500 ألف طن، وجارى الشحن والتصدير إلى جميع دول العالم .

وأكد تقرير الحجر الزراعى، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن إجمالى أهم الصادرات الزراعية وخاصة 12 من أصناف الخضر والفاكهة بلغت 2 مليون و493 ألفًا 542 طنًا، منها صادرات الموالح التى احتلت المرتبة الأولى، وبلغت مليونًا و416 ألفًا و36 طنًا، تليها محصول البطاطس وبلغت 743 ألفًا و920 طنًا، وصادرات البصل الطازج بلغت 210 آلاف و372 طنًا .

وقال تقرير الحجر الزراعى، إن صادرات الفاصوليا الطازجة بلغت 16 ألف طن، وصادرات الفراولة الطازجة بلغت 10330 ألفًا، وصادرات الخيار بلغت 5159 طنًا، والباذنجان 1180 طنًا، والفلفل بلغت 2575 طنًا، والرمان 541 طنًا، والمانجو بلغت الصادرات 10726 طنًا، والجوافة بلغت الصادرات 2340 طنًا، والعنب بلغت الصادرات 84 ألفًا و232 طنًا، وجارى الشحن والتصدير .

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن موسم صادرات المنتجات الزراعية خاصة الخضراوات والفاكهة شهد طفرة كبيرة وإقبالاً ملحوظًا من قبل الدول المستوردة، وذلك بعد نجاح تطبيق المنظومة التصديرية الجديدة، التى ساهمت فى ضبط منظومة التصدير وفقًا للاشتراطات التى تطلبها هذه الأسواق، والإجراءات الزراعية والحجرية والمعملية التى تم اتخاذها، لضمان جودة الحاصلات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للتصدير، بما يحافظ على سمعتها العالمية.

وأضاف "العطار"، أن الوزارة تواصل التنسيق بين الدول المختلفة لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية خاصة بعد فتح العديد من الأسواق الجديدة للصادرات الزراعية المصرية، وكان آخرها فتح أسواق لمحصولى الموالح والعنب بدولة أوروجواى، بعد نجاح المفاوضات والمباحثات التى أجراها الحجر الزراعى المصرى مع نظرائه بدولة أوروجواى، من أجل توضيح الإجراءات الحجرية والمعملية التى اتخذتها مصر مؤخراً، للحفاظ على جودة الصادرات الزراعية المصرية، ورفع قابلية الحاصلات الزراعية للتصدير والاستهلاك المحلى.

وأوضح رئيس الحجر الزراعى، أن الإدارة تجرى حاليًا مباحثات بين سلطات الحجر الزراعى المصرى، ودول فيتنام لفتح سوق جديد أمام صادرات العنب، وجنوب أفريقيا لفتح سوق جديد أمام محصول المانجو، مشيرًا إلى أن هناك وفدًا من جنوب أفريقيا سيزور مصر قريبًا للتعرف على الاشتراطات المتبعة فى صادراتنا وزيارة إلى محطات التعبئة ومواقع الزراعة، تمهيدًا للموافقة على فتح سوق جديد أمام صادرات المانجو، مؤكدًا أن فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية يحقق طفرة فى المنتجات الزراعية المصرية إلى الخارج ومضاعفة الأرقام التصديرية للمنتجات الزراعية إلى الخارج.

وتابع أحمد العطار، أن وزارة الزراعة تطبيق المنظومة الجديدة فى فحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة التى تزيد من قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، مؤكدًا أن هناك مراجعة مستمرة لضبط منظومة التصدير فى مصر، والحد من متبقيات المبيدات فى المنتجات، وفقًا للمعايير الدولية للنسب المسموحة.

ومن جهته قال الدكتور أشرف المرصفى مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، حصول "وحدة اختبارات الكفاءة المعملية" بالمعمل، لأول مرة على شهادة اعتماد المجلس الوطنى للاعتماد "إيجاك"، طبقاً للمواصفة الدولية ISO/IEC17043:2010، مشيرًا إلى أن الوحدة حصلت على هذا الاعتماد فى اختبارات الكفاءة الميكروبيولوجية للأغذية والمياه لمدة أربعة أعوام تنتهى فى يونيو 2022، وذلك بعد الزيارة التى قام بها فريق التقييم بالمجلس للمعمل، والتى استمرت لمدة يومين.

وأضاف المرصفى، أنه تم أيضاً اعتماد المعمل فى مجال تحليل فيروس التهاب الكبد الوبائى A، وذلك خلال زيارة فريق التقييم للمعمل، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تصدر اللجنة العليا للاعتماد بالمجلس الوطنى للاعتماد على الشهادة الخاصة بمجال تحليل الفيروس خلال النصف الثانى من أغسطس المقبل، ووحدة اختبارات الكفاءة المعملية والتى حصلت على شهادة الاعتماد، تعد وحدة إمداد المعامل فى مصر بعينات ضبط جودة الاختبارات المعملية فى مجال الميكروبيولوجى، لافتاً إلى أنها تعد أيضاً وحدة إنتاجية حديثة الإنشاء، الأمر الذى يعتبر سابقة هى الأولى من نوعها، حيث لا توجد معامل حكومية لديها نشاط معتمد فى هذا المجال.