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الخرطوم: تمديد مفاوضات السلام فى جنوب السودان حتى الثلاثاء المقبل

السبت، 14 يوليه 2018 12:01 ص
الخرطوم: تمديد مفاوضات السلام فى جنوب السودان حتى الثلاثاء المقبل الرئيس السوداني عمر حسن البشير
(أ ش أ)
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أعلن وزير الخارجية السوداني، الدرديرى محمد أحمد، فى تصريح صحفى، إنه تم تمديد مفاوضات السلام بين أطراف جنوب السودان المنعقدة فى الخرطوم حتى يوم الثلاثاء المقبل .

يذكر أنه كان ينتظر انتهاء جولة المفاوضات فى 9 يوليو الجاري، وتم تمديدها حتى اليوم الجمعة، ثم أعلن التمديد مجددا لمنح فرصة للتوافق حول مختلف الملفات.

يذكر أن الحكومة وفصائل المعارضة فى جنوب السودان، قد انخرطوا فى مفاوضات السلام بالخرطوم برعاية من السودان ومنظمة إيجاد، ووقعوا على اتفاق الترتيبات الأمنية، كما أعلنت قمة عقدت فى عنتيبى بأوغندا -بحضور رؤساء السودان وأوغندا وجنوب السودان وزعيم المعارضة الجنوبى رياك مشار- التوصل لاتفاق حول تقاسم السطة فى الجنوب .

ونص مقترح عنتيبى على وجود 4 نواب للرئيس، وزيادة عدد وزراء الحكومة من 30 إلى 45 وزيرا، وتعيين 10 نواب وزراء، وزيادة عدد مقاعد البرلمان من 400 إلى 550 مقعدا، مع الإبقاء على عدد الولايات الحالى "32 ولاية" .

 


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