الحكومة: تم الأخذ بكافة ملاحظات النواب على مشروع قانون صندوق مصر

كتب عبد اللطيف صبح

قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب إن كافة الملاحظات التى أبداها أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون "صندوق مصر" تم الأخذ بها، لافتا إلى أن الحكومة تلقت حوالى 13 ملاحظة أخذت بهم جميعا باستثناء 3 مواضع فقط.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإنشاء صندوق مصر، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

وأوضح مروان أن الملاحظات تضمنت ضرورة إدراج تعريف للأصول المستغلة وغير المستغلة، لافتا إلى أنه تم تعريف الأصول غير المستغلة وبالتالى لا داعى لتعريف الأصول المستغلة، بالإضافة إلى تعريف الوزير المعنى، مشيرا إلى أن أى جهة لها مظلة إدارية.

أما الملاحظة الأخيرة والتى أثارت جدلا بالمناقشات فهى خاصة بإعفاء الصندوق من كافة الضرائب والرسوم، فقد طالب النواب بوضع سقف زمنى 4 سنوات لهذا الإعفاء، إلا أن مروان أوضح أن الصندوق لا يمارس نشاط بنفسه إنما عن طريق صناديق فرعية وشركات ُفرض عليها الضريبة بالفعل، قائلا: "ولو تم احتساب الضريبة على الصندوق الرئيسى سيكون هناك ازدواج فى حساب الضريبة".