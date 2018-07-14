التعليم العالى تعلن انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة 29 يوليو الجارى

وائل ربيعى

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه من المقرر ينطلق تنسيق الجامعات الخاصة يوم 29 يوليو الجارى بالشريحة الأولى التى حددتها الوزارة، على أن تنطلق الشريحة الثانية 9 أغسطس المقبل.

من جانبه، أشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى أن تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بالجامعات الخاصة سيبدأ منتصف شهر أغسطس المقبل، أو قد يتم إرجائه إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، ويستمر حتى تحقيق النسب المطلوبة والمقررة للقبول بهذه الشهادات.

وتشمل قواعد التنسيق والقبول أيضاً مراعاة أن يقدم الطالب صورة معتمدة وموثقة من المستندات والشهادات الحاصل عليها عند التقدم للجامعة التى يرغب فى الالتحاق بها، مرفق بها ايصال من مكتب التنسيق الرئيسى يفيد باستلام المكتب لأصول الشهادات والمستندات.