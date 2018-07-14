الإنقاذ النهرى ينتشل جثة غريق أسفل كوبرى بطريق دمياط الساحلى غرب بورسعيد

بورسعيد – محمد فرج

انتشل رجال الإنقاذ النهرى ببورسعيد، منذ قليل، جثة لشخص مجهول الهوية يناهز الأربعين من عمره غارقة فى مياه الساحل بالكليو11 أسفل كوبرى بطريق دمياط الساحلى غرب بورسعيد.

كان اللواء أمجد عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد غرق شخص يبلغ من العمر 40 عاما بمياه الساحل بالكليو 11 أسفل كوبرى بطريق دمياط الساحلى غرب بورسعيد. وعلى الفور انتقل رجال شرطة الإنقاذ النهرى وشرطة النجدة، وتم انتشال الجثة وبالفحص تبين أنها لشاب مجهول الهوية وجارى سرعة التحريات للتعرف على هويته وملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم نقل الجثة لمشرحة الحميات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.