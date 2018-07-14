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السبت، 14 يوليه 2018 03:48 م
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الأول على الثانوية الأزهرية بنسبة 100%: سأدخل الطب واتصال شيخ الأزهر أكبر هدية

السبت، 14 يوليه 2018 03:04 م
الأول على الثانوية الأزهرية بنسبة 100%: سأدخل الطب واتصال شيخ الأزهر أكبر هدية الطالب عبد الله محمد الشحات مصباح
كتب لؤى على
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قال الطالب عبدالله محمد الشحات مصباح، الطالب بمعهد محمد رجب بسجين الكوم، منطقة الغربية الأزهرية، الذى حصل على مجموع درجات 650 بنسبة مئوية 100%، بالشهادة الثانوية الازهرية، انه تلقى اتصال هاتفى صباح اليوم السبت فى العاشرة والنصف صباحا، من الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والذى يقوم بزيارة لإنجلترا، هنأه بحصوله على المركز الاول على مستوى الجمهورية، مطالبه بالاستعداد لحفل التكريم .
 
وقال الطالب عبدالله لـ"اليوم السابع"، إن اتصال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر كان مفاجأة سارة له وأكبر هدية، مشيرا إلى ان حفظ القرآن الكريم كان بركة فى تحصيل العلوم بسهولة ويسر، معربا عن نيته الالتحاق بكلية الطب.
 
وكان قد أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًّا من العاصمة البريطانية لندن، حيث يجرى فضيلته زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، استهلها بلقاء الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، كما يشارك خلالها فى فعاليات منتدى شباب صناع السلام.
 
وأعرب فضيلته، خلال الاتصال الهاتفي، عن تمنياته للطلاب الأوائل ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق فى خدمة دينهم ووطنهم، مؤكدا أهمية الدور الذى يقوم به طلاب الأزهر وخريجوه فى نشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام ونبذ العنف والتطرف والإرهاب وتقديم الصورة الحقيقية للإسلام الذى هو رسالة سلام للعالم أجمع بعيدًا عن الغلو والتطرف والإفراط والتفريط.
 
 

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الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

الثانوية الازهرية 2018

شيخ الازهر

الاول على الثانوية الازهرية




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