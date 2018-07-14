الأول بالشعبة الإسلامية بالثانوية الأزهرية: سألحتق بكلية الشريعة والقانون

قال الطالب أحمد محمد يوسف قنه، الحاصل على المركز الأول بالشعبة الإسلامية بالثانوية الأزهرية بمعهد فؤاد محيى الدين منطقة القاهرة الأزهرية، والذى حصل على مجموع درجات 649 بنسبة مئوية 96.87%، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أبلغه بنجاحه وهنأه بحصوله على المركز الأول .

وأضاف أحمد محمد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه ينوى الالتحاق بكلية الشريعة والقانون متمنيا أن يتفوق بها ويصبح أستاذا بها.

وكان قد أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم، السبت، اتصالًا هاتفيًّا من العاصمة البريطانية لندن، حيث يجرى فضيلته زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، استهلها بلقاء الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، كما يشارك خلالها فى فعاليات منتدى شباب صناع السلام، وذلك لتهنئة الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فى الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية للعام 2017 / 2018.