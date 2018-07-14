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الأولى مكرر علمى بالأزهر: الإمام الأكبر أبلغنى بحصولى على 100% وسألتحق بالطب

السبت، 14 يوليه 2018 04:08 م
الأولى مكرر علمى بالأزهر: الإمام الأكبر أبلغنى بحصولى على 100% وسألتحق بالطب هاجر محمود يوسف السيد
كتب لؤى على
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قالت الحاصلة على المركز الأول مكرر بالثانوية الازهرية هاجر محمود يوسف السيد ، الطالبة بمعهد فتيات طناح، بمنطقة الدقهلية الأزهرية والتي حصلت على مجموع درجات 650 بنسبة مئوية 100%، أنها تفاجأت باتصال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وإبلاغها بالحصول على المركز الأول بنسبة 100%.
 
وأضافت في تصريحات لليوم السابع،انها لم تكن تتوقع المركز الأول لكنها كانت تتوقع تفوقها نظرا لاعتمادها على مذاكرة الدروس أول بأولا مما سهل عليها تحصيل اكبر قدر من المادة العلمية ،كاشفة عن نيتها الإلتحاق بكلية الطب .
 
وكان قد أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم، السبت، اتصالًا هاتفيًّا من العاصمة البريطانية لندن، حيث يجري فضيلته زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، استهلها بلقاء الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا ، كما يشارك خلالها في فعاليات منتدى شباب صناع السلام ، وذلك لتهنئة الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية للعام 2017 / 2018.
 

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