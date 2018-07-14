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افتتاح المرحلة الأولى من نفق النهضة بالجيزة..وتحويلات للقادم من "الجلاء"

السبت، 14 يوليه 2018 11:26 ص
افتتاح المرحلة الأولى من نفق النهضة بالجيزة..وتحويلات للقادم من "الجلاء" اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب ــ سيد الخلفاوى
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افتتحت محافظة الجيزة، المرحلة الأولى مشروع نفق النهضة، فى الاتجاه القادم من نفق الجلاء اتجاه شارع البحر الأعظم وشارع مراد بطول 500 متر، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات الإدارة العامة للمرور بالجيزة.
 
ويساهم مشروع نفق النهضة بشكل كبير فى القضاء على التكدسات المرورية بمحيط جامعة القاهرة، والتى تتسبب فى شلل مرورى احيانا بمحيط الجامعة، ما يجعل المشروع إضافة مرورية كبيرة للمحافظة.
 
وتساهم محافظة الجيزة فى مشروع نفق النهضة بـ 100 مليون جنيه من إجمالى تكلفته البالغة 402 مليون جنيه. 
ووضعت الإدارة العامة للمرور بالجيزة خطة تحويلات مرورية يتم العمل بها بالتزامن مع تشغيل  النفق على النحو الآتى: 
أسفل النفق : 
• القادم من نفق الجلاء اتجاه شارع البحر الأعظم 
• القادم من نفق الجلاء اتجاه شارع مراد وميدان الجيزة 
مسطح النفق : 
• القادم من نفق الجلاء اتجاه جامعة القاهرة 
• القادم من نفق الجلاء اتجاه كوبرى الجامعة 
• القادم من نفق الجلاء اتجاه شارع النيل السياحى 
 
ونشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة اللوحات الإرشادية والمرورية بنطاق التحويلات بالكامل، وعدة خدمات مرورية لمساعدة قائدى السيارات فى الاتجاهات الجديدة.

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