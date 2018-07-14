video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 09:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استمرار فعاليات مهرجان سان فيرمين لمصارعة الثيران بإسبانيا لليوم الثامن -صور

السبت، 14 يوليه 2018 08:56 ص
استمرار فعاليات مهرجان سان فيرمين لمصارعة الثيران بإسبانيا لليوم الثامن -صور مصارعة الثيران فى إسبانيا
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
إضافة تعليق

تواصلت لليوم الثامن على التوالى فعاليات مهرجان سان فيرمين لمصارعة الثيران بإسبانيا اليوم السبت، فى مدينة بامبلونا.

وتبدأ فعاليات المهرجان فى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت إسبانيا حيث يتنافس الثيران مع المشاركين المرتدين أوشحة حمراء، وتجرى أكثر من نصف ميل فى الشوارع الضيقة وصولا إلى حلبة مصارعة الثيران فى المدينة.

وتعود أحداث هذا المهرجان إلى العصور الوسطى، والتى تضم أيضًا المواكب الدينية والرقص الشعبى، والحفلات وشرب على مدار الساعة.

مهرجان مصارعة الثيران
مهرجان مصارعة الثيران

 

جانب من المهرجان
جانب من المهرجان

 

فعاليات مهرجان مصارعة الثيران
فعاليات مهرجان مصارعة الثيران

 

جانب من فعاليات المهرجان
جانب من فعاليات المهرجان

 

هروب المواطنين خلال المهرجان
هروب المواطنين خلال المهرجان

 

مصارعة الثيران فى إسبانيا
مصارعة الثيران فى إسبانيا

 

جانب من هروب المواطنين خلال المهرجان
جانب من هروب المواطنين خلال المهرجان

 

جانب من هروب المواطنين خلال مصارعة الثيران
جانب من هروب المواطنين خلال مصارعة الثيران

 

مصارعة ثيران إسبان
مصارعة ثيران إسبان

 

مواطنون يواصلون الهروب خلال فعاليات المهرجان
مواطنون يواصلون الهروب خلال فعاليات المهرجان

 

إنطلاق الفعاليات لليوم الثامن
إنطلاق الفعاليات لليوم الثامن

 

جانب من إنطلاق الفعاليات لليوم الثامن على التوالى
جانب من إنطلاق الفعاليات لليوم الثامن على التوالى

 

مواطنون إسبان خلال فعاليات المهرجان
مواطنون إسبان خلال فعاليات المهرجان

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. انطلاق اليوم الرابع من مهرجان "سان فيرمين" لمصارعة الثيران بإسبانيا

صور.. انطلاق اليوم السادس من مهرجان "سان فيرمين" لمصارعة الثيران بإسبانيا

مصارعه الثيران

مهرجان مصارعه الثيران

اسبانيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

اخبار مهرجان مصارعه الثيران




لا تفوتك
فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة غدًا برسوم 100 جنيه للمادة

فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة غدًا برسوم 100 جنيه للمادة

المرور يغلق منزل الدائرى القادم من أكاديمية الشرطة بسبب أعمال توسعة بطريق السويس

المرور يغلق منزل الدائرى القادم من أكاديمية الشرطة بسبب أعمال توسعة بطريق السويس

الصحة: خروج 42 مصابًا فى حادث قطار البدرشين من المستشفى بعد تحسن حالتهم

الصحة: خروج 42 مصابًا فى حادث قطار البدرشين من المستشفى بعد تحسن حالتهم

إقالة كونتى مؤشر رعب لجوارديولا.. تعرف على السبب

إقالة كونتى مؤشر رعب لجوارديولا.. تعرف على السبب

"فيتش": مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت فى الأشهر الأخيرة

"فيتش": مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت فى الأشهر الأخيرة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة