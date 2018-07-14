استمرار فعاليات مهرجان سان فيرمين لمصارعة الثيران بإسبانيا لليوم الثامن -صور

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

تواصلت لليوم الثامن على التوالى فعاليات مهرجان سان فيرمين لمصارعة الثيران بإسبانيا اليوم السبت، فى مدينة بامبلونا.

وتبدأ فعاليات المهرجان فى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت إسبانيا حيث يتنافس الثيران مع المشاركين المرتدين أوشحة حمراء، وتجرى أكثر من نصف ميل فى الشوارع الضيقة وصولا إلى حلبة مصارعة الثيران فى المدينة.

وتعود أحداث هذا المهرجان إلى العصور الوسطى، والتى تضم أيضًا المواكب الدينية والرقص الشعبى، والحفلات وشرب على مدار الساعة.



مهرجان مصارعة الثيران



جانب من المهرجان



فعاليات مهرجان مصارعة الثيران



جانب من فعاليات المهرجان



هروب المواطنين خلال المهرجان



مصارعة الثيران فى إسبانيا



جانب من هروب المواطنين خلال المهرجان



جانب من هروب المواطنين خلال مصارعة الثيران



مصارعة ثيران إسبان



مواطنون يواصلون الهروب خلال فعاليات المهرجان



إنطلاق الفعاليات لليوم الثامن



جانب من إنطلاق الفعاليات لليوم الثامن على التوالى