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السبت، 14 يوليه 2018 09:02 ص
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استشهاد شاب فلسطينى متأثرا باصابته برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

السبت، 14 يوليه 2018 08:07 ص
استشهاد شاب فلسطينى متأثرا باصابته برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت مصادر طبية فلسطينية، صباح اليوم السبت، عن استشهاد شاب متأثراً بجراحه التى أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى خلال مشاركته، يوم امس الجمعة فى فعاليات مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واكدت عائلة شراب فى خانيونس استشهاد نجلها محمد ناصر شراب (18 عاما) متأثرا بجراحه الحرجة التى اصيب بها خلال مسيرات العودة وكسر الحصار شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

ودخل شراب فى حال موت سريرى فى ساعة متأخرة من الليل الى أن أعلن عن استشهاده صباحا.واستشهد أمس طفل وأصيب عشرات المواطنين بالرصاص الحى والاختناق بقمع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى آلاف المشاركين بفعاليات اليوم المائة لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة .

وكان آلاف المتظاهرين قد احتشدوا أمس على حدود شرق قطاع غزة ، فى جمعة "الوفاء للخان الأحمر"، لدعم صمود أهالى قرية الخان الأحمر البدوية شرق القدس المحتلة فى وجه الاحتلال، وللمطالبة بتنفيذ حق العودة ورفع الحصار الإسرائيلى المفروض على القطاع منذ أكثر من 12 عامًا.

 


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