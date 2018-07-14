إغلاق جزئى لميدان هليوبوليس لإجراء تحويل مرافق تتعارض مع مترو الأنفاق

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، إغلاقًا جزئيًا لميدان هليوبوليس بمصر الجديدة، بسبب تنفيذ أعمال تحويل مرافق متعارضة مع المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق حتى الساعة 6 صباحًا، بعدما حصلت على تصريح تنفيذ تغيير خط مياه قطره 500 مم بميدان هليوبوليس بشارع المتنزه أمام مستشفى هليوبوليس فى الاتجاهين بطول 4 أمتار لكل اتجاه، وقطع شارع الحجاز أمام كنيسة العذراء، ومن المقرر إجراء الأعمال ليلاً فقط.

وستكون المرحلة اﻷولى بتنفيذ قطع عرضى شارع عبد العزيز فهمى للقادم من ميدان سانت فاتيما اتجاه هليوبوليس بدءًا من 12.5 ليل الجمعة حتى 6 صباحًا يوم السبت، وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة بالتنسيق مع وكيل الإدارة لقطاع الشرق مع وضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.