video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 12:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إغلاق جزئى لميدان هليوبوليس لإجراء تحويل مرافق تتعارض مع مترو الأنفاق

السبت، 14 يوليه 2018 12:00 ص
إغلاق جزئى لميدان هليوبوليس لإجراء تحويل مرافق تتعارض مع مترو الأنفاق أعمال تطوير - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

تجرى اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، إغلاقًا جزئيًا لميدان هليوبوليس بمصر الجديدة، بسبب تنفيذ أعمال تحويل مرافق متعارضة مع المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق حتى الساعة 6 صباحًا، بعدما حصلت على تصريح تنفيذ تغيير خط مياه قطره 500 مم بميدان هليوبوليس بشارع المتنزه أمام مستشفى هليوبوليس فى الاتجاهين بطول 4 أمتار لكل اتجاه، وقطع شارع الحجاز أمام كنيسة العذراء، ومن المقرر إجراء الأعمال ليلاً فقط.

 

وستكون المرحلة اﻷولى بتنفيذ قطع عرضى شارع عبد العزيز فهمى للقادم من ميدان سانت فاتيما اتجاه هليوبوليس بدءًا من 12.5 ليل الجمعة حتى 6 صباحًا يوم السبت، وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة بالتنسيق مع وكيل الإدارة لقطاع الشرق مع وضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"المرور" تستجيب لـ"اليوم السابع"..مطب صناعى وإشارة مرور بأول فيصل بالجيزة

المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين

اخبار الحوادث

مصر الجديدة

هليوبليس

اخبار المرور

مرور القاهرة

اعمال اصلاحات

مترو الانفاق




لا تفوتك
التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

صور و فيديو.. القبض على مسيلمة الكذاب التركى.. عدنان أوكتار زعم أنه داعية إسلامى فأحل الحرام.. إدعى أن الرقص والزنا والخمر ليس حرام.. وتاجر بالنساء والأطفال وكون شبكة إجرامية للاتجار بالمخدرات

صور و فيديو.. القبض على مسيلمة الكذاب التركى.. عدنان أوكتار زعم أنه داعية إسلامى فأحل الحرام.. إدعى أن الرقص والزنا والخمر ليس حرام.. وتاجر بالنساء والأطفال وكون شبكة إجرامية للاتجار بالمخدرات

صور.. مواليد على سكة سفر.. امرأة تضع طفلها داخل قطار الصعيد.. القدر يسوق طبيبة لمساعدتها.. الدكتورة إيمان: لم أتوان لحظة عن واجبى المهنى.. المسافرون يخلون العربة.. والأم: شهامة الصعايدة طمنتنى

صور.. مواليد على سكة سفر.. امرأة تضع طفلها داخل قطار الصعيد.. القدر يسوق طبيبة لمساعدتها.. الدكتورة إيمان: لم أتوان لحظة عن واجبى المهنى.. المسافرون يخلون العربة.. والأم: شهامة الصعايدة طمنتنى

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة